Jerusalém: ataque armado contra sinagoga faz pelo menos 5 mortos

Polícia israelita avança que terrorista acabou por ser "neutralizado no local".

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um ataque armado contra uma sinagoga em Jerusalém Oriental resultou em pelo menos cinco mortos e três feridos graves, revelaram os serviços de emergência israelitas.







REUTERS/Ammar Awad

O serviço de emergência Magen David Adom, citado pela agência Efe, contabilizou "cinco mortes declaradas no local, três vítimas transportadas para o Hospital Hadassah Mount Scopus, incluindo um homem de 70 anos em estado crítico, um de 20 anos em estado grave e um de 14 anos em estado moderado a grave"."O terrorista que disparou foi neutralizado no local", adiantou a polícia israelita sobre o incidente que ocorreu no bairro de Neve Yaakov, em Jerusalém, para onde foi destacada um grande contingente policial.