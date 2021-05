O palestiniano muçulmano Hendi Mesleh e o israelita Gal Tamir convergem em dois aspetos: não dão palpites políticos e esperam, ou creem, em dias melhores. Ambos aplaudem o fim das hostilidades, a partir de Lisboa, onde podem conviver com pessoas do outro lado do conflito.

O cessar-fogo proposto pelo Egito é "mútuo e incondicional". Israel e o Hamas anuíram uma trégua na Faixa de Gaza a partir de sexta-feira, 21 de maio, fechando a conflagração mais fervorosa na região nos últimos anos. O quinto mês de 2021, no Médio Oriente, mostrou-se calamidade. A retirada de famílias palestinianas do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, por colonos judeus, é apontada na origem dos confrontos.



Rockets que atingem e matam levam com resposta séria. A questão que se diz jurídica, está entregue ao Supremo Tribunal de Israel, e é conexa às propriedades de judeus expulsos em 1948, quando a Jordânia invadiu Jerusalém Oriental. O pretexto desencadeou uma escalada de violência entre o Estado de Israel e o Hamas, o grupo extremista, que tomou o controlo de Gaza desde 2007, através de um golpe militar. O palestiniano muçulmano Hendi Mesleh e o israelita Gal Tamir convergem em dois aspetos: não dão palpites políticos e esperam, ou creem, em dias melhores. Ambos aplaudem o fim das hostilidades.



A Bélgica, em 2013, era toda sua, não fosse o sol fraco no céu belga não entusiasmar o homem nascido em Ni'lin, cidade palestiniana situada na governadoria de Ramallah e al-Bireh, na Cisjordânia central, em 1983. O astro-rei de Portugal é diferente; abre com frequência. Hindi Mesleh abraça Lisboa no ano de 2016 com a antiga namorada, com quem mantém amizade e sociedade empresarial.