Estados Unidos declaram cartel associado a Nicolás Maduro como organização terrorista

Medida vem no seguimento da campanha contra a entrada de drogas nos Estados Unidos por parte do presidente Donald Trump.

A administração do presidente norte-americano Donald Trump está a aumentar a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro e agora designou o Cartel de los Soles (cartel dos sóis), que acredita ser liderada pelo chefe de governo do país da América Latina, como uma organização terrorista internacional.



Nicolás Maduro

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), a designação é a mais recente medida na campanha contra a entrada de drogas nos Estados Unidos por parte de Trump. Ao antecipar a medida há cerca de uma semana, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusou o cartel de ser "responsável pela violência terrorista" no hemisfério ocidental.

A designação acontece ainda numa altura em que o presidente norte-americano tem avaliado a tomada de medidas militares contra a Venezuela, apesar de ter levantado a possibilidade de abrir negociações com Maduro. Possíveis ataques terrestres seriam o escalar de uma operação militar que já dura há alguns meses e que inclui o ataque a lanchas suspeitas de estarem a transportar drogas para os EUA, nas Caraíbas, e que já matou mais de 80 pessoas.

Mas o cartel em questão não é bem um cartel. Segundo a AP, os venezuelanos começaram a usar o termo Cartel de los Soles durante a década de 1990 para se referirem a oficiais militares de alto escalão que enriqueciam com o tráfico de drogas.

À medida que a corrupção se expandiu por todo o país, primeiro sob a liderança de Hugo Chávez e agora com Nicolás Maduro, o uso do termo começou a aplicar-se a membros das forças armadas polícias e oficiais do governo, assim como para extrações ilegais ou tráfico de combustíveis. O "soles" refere-se às dragonas em forma de sol afixadas nos uniformes dos oficiais militares.

O Departamento do Tesouro norte-americano impôs sanções ao Cartel de los Soles em julho, alegando que Nicolás Maduro e os seus principais aliados teriam usado o poder do governo venezuelano, das forças armadas e dos serviços de inteligência para ajudar o cartel a traficar drogas para os Estados Unidos.

A inclusão do Cartel de los Soles na lista do Departamento de Estado permite a Washington aplicar novas sanções ao regime chavista.

As autoridades norte-americanas também alegaram que o cartel de Maduro deu apoio material à organização criminosa Tren de Aragua e ao cartel Sinaloa, ambas consideradas como organizações terroristas pelos EUA desde fevereiro.