Israel acusa França de discriminação por limitar presença em feira de defesa

O Ministério da Defesa israelita classificou a medida como "seletiva e discriminatória", alegando que constitui uma violação das normas habitualmente aplicadas em feiras internacionais do setor.

O Ministério da Defesa de Israel acusou esta segunda-feira França de discriminação, após Paris ter impedido a participação israelita na feira internacional de defesa Eurosatory, que decorre entre 15 e 19 de junho.



Autoridades francesas não permitem pavilhão israelita na Eurosatory AP Photo/Michel Euler

Em comunicado, o Ministério israelita reportou ter sido informado pelas autoridades francesas de que não poderá instalar um pavilhão nacional na feira de Paris, uma das mais importantes do mundo nos setores da segurança e defesa.

Segundo Israel, a decisão impede igualmente a presença de representantes governamentais israelitas no certame e limita a participação das empresas de defesa do país à exibição de equipamentos de defesa aérea, excluindo sistemas considerados ofensivos.

O Ministério da Defesa israelita classificou a medida como "seletiva e discriminatória", alegando que constitui uma violação das normas habitualmente aplicadas em feiras internacionais do setor.

"A França, que se orgulha dos seus valores de liberdade e democracia, está a agir em contradição direta com os princípios que afirma defender", refere o comunicado. Israel considerou ainda que a decisão resulta de um "cálculo político e comercial" por parte das autoridades francesas.

Em 2024, o Governo francês já tinha proibido dezenas de empresas israelitas de participar na Eurosatory, numa decisão relacionada com a intensificação das operações militares israelitas na Faixa de Gaza.

A guerra em Gaza começou após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 e já provocou dezenas de milhares de mortos no enclave palestiniano, segundo as autoridades locais.

A Eurosatory, especializada em sistemas terrestres e ar-terra, deverá reunir este ano 2.656 expositores de vários países em Paris.