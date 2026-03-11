Irão: Teerão lança animação ao estilo Lego guerra de propaganda contra Israel e EUA

O vídeo, produzido pelo instituto estatal iraniano Revayat-e Fath, foi transmitido pela televisão nacional após a ofensiva EUA-Israel, a 28 de fevereiro.

O Irão está a retaliar os ataques dos EUA e Israel com mísseis e drones, mas também trava uma guerra de propaganda, tendo lançado um vídeo animado estilo Lego com Donald Trump, lançamentos de mísseis e caças.



Animação Lego iraniana critica EUA, Israel e figuras políticas como Trump e Biden X

O vídeo, produzido pelo instituto estatal iraniano Revayat-e Fath, foi transmitido pela televisão nacional após a ofensiva EUA-Israel, a 28 de fevereiro, durante a qual o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto.

Desde então, este vídeo de dois minutos tem sido partilhado em plataformas pertencentes ao Meta e ao X, acumulando dezenas de milhares de 'gostos'.

Sem diálogos, parece ter sido concebido para alcançar alcance internacional numa guerra que mergulhou os mercados em pânico e dividiu a opinião pública global.

O vídeo começa com representações ao estilo Lego do Presidente dos EUA, Donald Trump, ladeado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e por uma figura demoníaca, a olhar para um álbum de recortes intitulado "Epstein File".

De seguida, mostra Donald Trump a carregar num botão vermelho para iniciar uma guerra e disparar um míssil, atingindo o que parece ser uma sala de aula.

Depois de a professora escrever as palavras "A minha pátria é a minha vida" no quadro, o ecrã escurece. A cena seguinte mostra uma mochila cor-de-rosa e um par de sapatos cor-de-rosa nos escombros do ataque.

O Irão acusou os Estados Unidos e Israel de bombardearem uma escola no primeiro dia da guerra em Minab (sul do Irão), matando mais de 150 pessoas, incluindo muitas crianças.

Nem os Estados Unidos nem Israel admitiram ter executado tal ataque e Donald Trump revelou na segunda-feira que uma investigação estava "em curso".

A agência France-Presse (AFP) indicou que não conseguiu aceder ao local para verificar de forma independente o número de vítimas ou as circunstâncias dos acontecimentos.

Ao som de música patriótica, o vídeo mostra o ataque de retaliação da Guarda Revolucionária contra Israel e os interesses americanos na região.

Conclui com uma mensagem afirmando que foi feito em memória dos estudantes mortos no ataque, "martirizados por terroristas sionistas e americanos".

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região.