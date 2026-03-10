Irão: EUA apagam anúncio 'online' sobre escolta de petroleiro no Estreito de Ormuz

Chris Wright tinha divulgado na sua conta na rede social LinkedIn um vídeo no qual afirmava que a Marinha dos Estados Unidos (EUA) tinha escoltado "com sucesso um petroleiro pelo Estreito de Ormuz para garantir que o petróleo continua a fluir para os mercados globais".

O secretário de Energia dos Estados Unidos apagou esta terça-feira uma publicação nas redes sociais em que anunciava que a Marinha norte-americana tinha escoltado um petroleiro através do Estreito de Ormuz, num momento de elevada tensão com o Irão.



Estreito de Ormuz AP

Momentos antes, Chris Wright tinha divulgado na sua conta na rede social LinkedIn um vídeo no qual afirmava que a Marinha dos Estados Unidos (EUA) tinha escoltado "com sucesso um petroleiro pelo Estreito de Ormuz para garantir que o petróleo continua a fluir para os mercados globais".

Na mensagem que acompanhava o vídeo, o responsável acrescentava que um "grande petroleiro" tinha atravessado o estreito cerca de 36 horas antes e que Washington esperava ver mais travessias nos dias seguintes.

A publicação, que incluía um excerto de uma reportagem televisiva, foi entretanto removida, sem explicação pública.

O anúncio inicial contribuiu para tranquilizar os mercados energéticos, com os preços do petróleo Brent e do West Texas Intermediate a aprofundarem as quedas registadas desde o início das negociações, recuando mais de 15%.

A remoção da mensagem não provocou, para já, nova reação significativa nos mercados.

A tensão no Estreito de Ormuz intensificou-se após os ataques conjuntos lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão desde 28 de fevereiro, levando o regime de Teerão a ameaçar bloquear o tráfego marítimo nesta via fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do regime iraniano, afirmou hoje que nenhum navio militar norte-americano "ousou" aproximar-se do Golfo Pérsico, do Mar Arábico ou do Estreito de Ormuz durante o atual conflito.

Segundo uma análise da agência France-Presse (AFP) baseada em dados da plataforma MarineTraffic, mais de 20 embarcações comerciais atravessaram o estreito desde segunda-feira, incluindo nove petroleiros e dois navios-tanque de gás natural liquefeito.

Cerca de 20% da produção mundial de petróleo e de gás natural liquefeito transita pelo Estreito de Ormuz, corredor marítimo estratégico situado entre o Irão e o Sultanato de Omã.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou entretanto que os Estados Unidos poderão atacar o Irão "com muito mais força" caso Teerão tente bloquear o fluxo de petróleo na região.