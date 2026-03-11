Irão: Navio porta-contentores atingido por projétil perto do Estreito de Ormuz

O navio foi atingido por um "projétil não identificado" a 46 quilómetros a noroeste de Ras Al Khaimah, na costa dos Emirados Árabes Unidos.

A agência de segurança marítima UKMTO, que vigia a segurança de navios e marinheiros em todo o mundo, disse que um navio porta-contentores foi atingido por um projétil perto do estreito de Ormuz.



FeatureChina via AP Images

De acordo com a UKMTO, que está sob a tutela do exército do Reino Unido, o capitão informou que a embarcação foi danificada, mas que todos os tripulantes estão em segurança.

O navio foi atingido por um "projétil não identificado" a 25 milhas náuticas (46 quilómetros) a noroeste de Ras Al Khaimah, na costa dos Emirados Árabes Unidos.

O local encontra-se ainda dentro do Golfo Pérsico, mas próximo de Ormuz, um estreito crucial para o transporte de petróleo, que se encontra atualmente em alerta máximo devido ao conflito em curso entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.

A UKMTO registou 14 incidentes que afetaram navios no Golfo Pérsico, no estreito de Ormuz e no golfo de Omã entre 28 de fevereiro, quando o conflito começou, e terça-feira.

Destes incidentes, quatro são relatos de "atividade suspeita", como ouvir ou ver explosões, e dez são ataques que atingiram uma embarcação. A agência refere que estes ataques deixaram sete marinheiros mortos.

O estreito de Ormuz, por onde passa normalmente 20% do crude mundial, viu o tráfego cair drasticamente desde que os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irão, desencadeando uma escalada das tensões regionais, com Teerão a retaliar contra os Estados do Golfo aliados dos EUA.

O Irão, que fechou o estreito a norte, ameaçou repetidamente impedir a exportação de "um único litro de petróleo da região" se os ataques contra o país não cessarem, enquanto Washington insiste que a ofensiva só se intensificará se Teerão bloquear o fluxo de crude através deste ponto estratégico.

Os ataques a petroleiros e navios de carga que transitam pelo estreito de Ormuz, juntamente com as ameaças persistentes, deixaram este ponto praticamente fechado ao tráfego.

Siga-nos no WhatsApp.