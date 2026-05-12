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12 de maio de 2026 às 22:09

“Coisas boas vão acontecer”: Trump desvaloriza divergências sobre o Irão antes de viagem à China

Donald Trump partiu esta terça-feira para Pequim, onde participará numa cimeira com o presidente chinês Xi Jinping. Apesar de admitir a possibilidade de haver uma longa conversa com Xi sobre o Irão, o presidente norte-americano sublinha que “coisas boas vão acontecer”.

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