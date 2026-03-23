Irão: Starmer discute com Trump necessidade de reabrir Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a necessidade de reabrir o Estreito de Ormuz para garantir a estabilidade do mercado energético mundial, indicou um porta-voz da Downing Street.



Keir Starmer, primeir-ministro britânico AP Photo/Kin Cheung, Pool

Os líderes abordaram no domingo à noite a situação atual no Irão e, em particular, a importância de reabrir o estreito de Ormuz para retomar o transporte marítimo mundial, disse o porta-voz.

"Concordaram que a reabertura do Estreito de Ormuz é essencial para garantir a estabilidade do mercado energético mundial. Combinaram voltar a falar em breve", acrescentou a mesma fonte.

O primeiro-ministro britânico deverá presidir hoje a uma reunião do comité de emergência Cobra, composto pelos principais ministros, para debater o impacto económico da guerra no Irão.

O Governo britânico salientou que o Reino Unido continua a apoiar as ações defensivas contra o Irão, mas que não será arrastado para a guerra.

Na sexta-feira, o Governo de Starmer informou que autorizou os Estados Unidos a utilizar bases britânicas para operações defensivas específicas neste conflito.

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