Morreu o antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin

O antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin, socialista que liderou o Governo do país entre 1997 e 2002, morreu aos 88 anos, segundo informou a família à Agência AFP esta segunda-feira.



Lionel Jospin AP

Figura de proa da esquerda socialista francesa, Jospin ocupou diversos cargos. Foi primeiro secretário do Partido Socialista, deputado, ministro no governo de François Mitterrand e primeiro-ministro durante o presidência de Jacques Chirac.

Jospin candidatou-se duas vezes à presidência da república, mas nunca foi eleito. A última derrota, em 2002, à primeira volta, foi uma surpresa para todos, pois perdeu para o partido da extrema-direita de Jean-Marie Le Pen. "Assumo total responsabilidade por este fracasso, estou a tirar as conclusões necessárias ao retirar-me após a eleição presidencial ", anunciou naquela mesma noite.

A partir desse dia afastou-se da vida política. Foi nomeado para o Conselho Constitucional em 2014 - órgão supremo responsável por fiscalizar a constitucionalidade das leis, composto por nove membros nomeados -, antes de renunciar ao cargo em 2019.

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