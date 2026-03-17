Irão: República Islâmica confirma e promete vingar morte de Larijani

Num comunicado Pezeshkian lamentou a morte de Larijani, descrevendo-o como uma "figura distinta e valiosa, fonte de amplos e diversos serviços e realizações em várias áreas da República Islâmica".

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, confirmou esta terça-feira a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, num ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e Israel, que prometeu vingar.



Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão AP

Num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Mehr, Pezeshkian lamentou a morte de Larijani, descrevendo-o como uma "figura distinta e valiosa, fonte de amplos e diversos serviços e realizações em várias áreas da República Islâmica".

"O seu martírio foi a recompensa pelos seus incansáveis esforços ao longo de todos estes anos, e não há dúvida de que uma severa vingança aguarda os terroristas criminosos que mancharam as suas mãos com o sangue dos mártires oprimidos, mas sábios e firmes, da terra sagrada do Irão durante os recentes ataques terroristas",