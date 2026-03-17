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Irão: República Islâmica confirma e promete vingar morte de Larijani

Lusa 21:26
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Num comunicado Pezeshkian lamentou a morte de Larijani, descrevendo-o como uma "figura distinta e valiosa, fonte de amplos e diversos serviços e realizações em várias áreas da República Islâmica".

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, confirmou esta terça-feira a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, num ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e Israel, que prometeu vingar.

Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão
Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão AP

Num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Mehr, Pezeshkian lamentou a morte de Larijani, descrevendo-o como uma "figura distinta e valiosa, fonte de amplos e diversos serviços e realizações em várias áreas da República Islâmica". 

"O seu martírio foi a recompensa pelos seus incansáveis esforços ao longo de todos estes anos, e não há dúvida de que uma severa vingança aguarda os terroristas criminosos que mancharam as suas mãos com o sangue dos mártires oprimidos, mas sábios e firmes, da terra sagrada do Irão durante os recentes ataques terroristas",

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