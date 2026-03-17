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Irão: Guarda Revolucionária confirma morte de líder da milícia Basij

Lusa 20:12
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Anteriormente, Israel tinha reivindicado que eliminou o comandante do grupo de voluntários da organização paramilitar, num ataque em Teerão.

A Guarda Revolucionária do Irão confirmou a morte do líder da milícia Basij, general Gholam Reza Soleimani, que tinha sido anunciada esta terça-feira pelo exército israelita.

General Gholam Reza Soleimani
General Gholam Reza Soleimani AP

A força ideológica do Irão declarou no seu ‘site’ oficial, Sepah News, que o oficial de alta patente "foi martirizado num ataque terrorista perpetrado pelo inimigo americano-sionista".

Anteriormente, Israel tinha reivindicado que eliminou o comandante do grupo de voluntários da organização paramilitar, num ataque em Teerão, bem como o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, cuja morte ainda não foi confirmada.

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