Sábado – Pense por si

Última Hora

Irão: Israel ameaça "seguir, encontrar e neutralizar" novo líder supremo

Lusa 19:27
Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 10 a 16 de março
As mais lidas

Várias figuras ligadas ao regime de Teerão relataram que Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo bombardeamento que matou o pai.

O exército israelita ameaçou esta terça-feira que está determinado a "seguir, encontrar e neutralizar" o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, que não aparece em público desde a sua nomeação, há mais de uma semana.

Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irão.
Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irão. AP

"Mojtaba Khamenei... não temos notícias dele, não o vemos, mas posso afirmar uma coisa: continuaremos a perseguir qualquer pessoa que represente uma ameaça para Israel. Não ficará impune. Vamos segui-lo, encontrá-lo e neutralizá-lo", declarou o porta-voz do exército, Effie Defrin, em comunicado.

As declarações do porta-voz militar surgem no dia em que Israel reclamou a eliminação do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani, e do comandante da milícia Basij, Gholamreza Soleimani.

Mojtaba Khamenei foi escolhido após a morte do seu pai e antecessor, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, no primeiro dia dos ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão, que desencadearam uma guerra regional.

Várias figuras ligadas ao regime de Teerão relataram que Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo bombardeamento que matou o pai.

O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, também disse que Mojtaba Khamenei ficou ferido e provavelmente desfigurado, uma versão contrariada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que, no sábado, afirmou que “não há qualquer problema com o novo líder supremo".

Na quinta-feira, fez o seu primeiro discurso à nação, que foi lido por uma apresentadora na televisão iraniana, indicando que os funcionários nomeados por Ali Khamenei deveriam "continuar a exercer as suas funções".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou que ignorava se o clérigo estava vivo, instando-o, em caso afirmativo, a render-se.

O Departamento de Estado norte-americano divulgou uma recompensa de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) por informações que levem à localização de alguns dos principais líderes iranianos, em particular da Guarda Revolucionária, numa lista que inclui o novo líder supremo.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões líder supremo iraniano guerra do irão Forças armadas Mojtaba Khamenei Israel Ali Khamenei Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica Departamento de Estado dos Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Israel ameaça "seguir, encontrar e neutralizar" novo líder supremo