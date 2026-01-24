Sábado – Pense por si

Mundo

"Trump fala muito...": Irão promete responder a ameaças dos Estados Unidos no terreno

Lusa 08:43
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Norte-americanos enviaram um porta-aviões para a região.

A Guarda Revolucionária iraniana prometeu este sábado responder no terreno às ameaças do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o anúncio do envio de uma “frota enorme” norte-americana para águas próximas do Irão.

O porta-aviões Abraham Lincoln
O porta-aviões Abraham Lincoln AP

“Trump fala muito, mas deve estar seguro de que receberá a resposta no campo” de batalha, afirmou o comandante da Força Aeroespacial do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, Majid Mousavi, em declarações citadas pela televisão estatal Press TV.

Mousavi é o responsável pelo programa de mísseis balísticos iraniano como chefe da força aérea do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica.

Com centenas de milhares de efetivos, a força também conhecida por Guarda Revolucionária foi criada na sequência da revolução de 1979, que instituiu a República Islâmica, e tem por missão proteger o regime liderado pelo clero xiita.

Também o antigo general da Guarda Revolucionária e atual membro da Comissão de Segurança Nacional, Esmail Kowsari, reiterou que Teerão responderá de forma letal em caso de ataque, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Air France suspende voos para o Dubai e KLM para todo o Médio Oriente
Leia Também

Air France suspende voos para o Dubai e KLM para todo o Médio Oriente

“Se os inimigos cometerem um ato agressivo, receberão uma resposta letal e dissuasora, e as bases norte-americanas na região serão um dos principais objetivos”, afirmou, citado pela agência iraniana Fars.

Trump tem ameaçado Teerão com uma intervenção desde o início dos protestos no Irão, no final de dezembro, motivados pela desvalorização da moeda do país, o rial, e que evoluíram para contestação ao regime da República Islâmica.

As autoridades iranianas reprimiram as manifestações, que atribuem a uma instigação dos Estados Unidos e de Israel, resultando em milhares de mortos.

Organizações não-governamentais (ONG) da oposição têm divulgado balanços que variam entre 3.000 e 5.000 mortos, maioritariamente manifestantes, mas também membros das forças da ordem.

Trump afirmou na quinta-feira que uma “frota enorme” se dirigia para as proximidades do Irão e advertiu Teerão para que cessasse a repressão contra os manifestantes.

O porta-aviões “Abraham Lincoln”, que se encontrava no mar da China Meridional, foi enviado para o Golfo Pérsico, de acordo com as autoridades de defesa dos Estados Unidos.

Face ao aumento de tensão, várias companhias aéreas europeias, incluindo a Air France, a alemã Lufthansa e a neerlandesa KLM cancelaram voos para a região do Médio Oriente.

Artigos Relacionados
Tópicos Presidência da República Presidente da República Ameaças Revoluções Estados Unidos Donald Trump Teerão Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica Lufthansa KLM Air France
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

"Trump fala muito...": Irão promete responder a ameaças dos Estados Unidos no terreno