O Irão limitou-se a assegurar que não há "execuções previstas" no meio da crise que explodiu no país no início do ano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu às autoridades iranianas uma alegada decisão de suspender, segundo afirmou a Casa Branca, mais de 800 execuções previstas para esta semana.
Trump enfrenta microfones após decisão judicial sobre tarifas comerciais nos EUAAP
O Irão, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, limitou-se a assegurar que não há "execuções previstas" no meio da crise que explodiu no país no início do ano.
O que começou como um protesto contra a situação económica no Irão, após o colapso da moeda nacional, acabou por degenerar em ataques às instituições públicas, manifestações às quais as forças de segurança iranianas responderam com extrema dureza.
Embora o Governo iraniano tenha reconhecido inicialmente a legitimidade das queixas da população após o colapso do rial, atribuiu os distúrbios a uma conspiração orquestrada pelos Estados Unidos e Israel.
Donald Trump, numa mensagem publicada nas redes sociais, aplaudiu agora a decisão iraniana de suspender alegadas execuções. "Respeito enormemente o facto de todos os enforcamentos previstos para ontem [quinta-feira], mais de 800, terem sido canceladas pela liderança iraniana. Obrigado!", afirmou.
No domingo passado, o presidente dos EUA ofereceu a sua ajuda para "libertar" o Irão, numa resposta ao presidente do Parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, que sugeriu que o Irão poderia declarar Israel e as bases americanas na região como "alvos legítimos", caso "os Estados Unidos lançassem um ataque militar" ao país para incentivar protestos.
Trump agradece ao Irão por suspender algumas execuções previstas para esta semana