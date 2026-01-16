Trump agradece ao Irão por suspender algumas execuções previstas para esta semana

O Irão limitou-se a assegurar que não há "execuções previstas" no meio da crise que explodiu no país no início do ano.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu às autoridades iranianas uma alegada decisão de suspender, segundo afirmou a Casa Branca, mais de 800 execuções previstas para esta semana.



Trump enfrenta microfones após decisão judicial sobre tarifas comerciais nos EUA AP

O Irão, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, limitou-se a assegurar que não há "execuções previstas" no meio da crise que explodiu no país no início do ano.

O que começou como um protesto contra a situação económica no Irão, após o colapso da moeda nacional, acabou por degenerar em ataques às instituições públicas, manifestações às quais as forças de segurança iranianas responderam com extrema dureza.

Embora o Governo iraniano tenha reconhecido inicialmente a legitimidade das queixas da população após o colapso do rial, atribuiu os distúrbios a uma conspiração orquestrada pelos Estados Unidos e Israel.

Donald Trump, numa mensagem publicada nas redes sociais, aplaudiu agora a decisão iraniana de suspender alegadas execuções. "Respeito enormemente o facto de todos os enforcamentos previstos para ontem [quinta-feira], mais de 800, terem sido canceladas pela liderança iraniana. Obrigado!", afirmou.

No domingo passado, o presidente dos EUA ofereceu a sua ajuda para "libertar" o Irão, numa resposta ao presidente do Parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, que sugeriu que o Irão poderia declarar Israel e as bases americanas na região como "alvos legítimos", caso "os Estados Unidos lançassem um ataque militar" ao país para incentivar protestos.