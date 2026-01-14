Sábado – Pense por si

Irão avisa que bombardeará bases norte-americanas na região se Trump atacar

Lusa 08:13
Ministro da Defesa diz que "a resposta iraniana será dolorosa para os inimigos"

O ministro da Defesa iraniano, Aziz Nafizardeh, avisou esta quarta-feira que o seu país atacará as bases norte-americanas na região caso os Estados Unidos lancem uma ofensiva contra a nação persa.

"O Irão atacará as bases americanas se for atacado", afirmou o ministro da Defesa, segundo a agência de notícias local Mehr.

O ministro afirmou que "todas as bases americanas e as bases militares de outros países da região que auxiliem os EUA em ataques contra o território iraniano serão consideradas alvos legítimos".

"A resposta iraniana será dolorosa para os inimigos" caso o Irão seja atacado, declarou o oficial militar.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou repetidamente o regime iraniano com um ataque contra o país para defender os milhares de manifestantes que têm saído às ruas nas últimas duas semanas em protestos por toda a República Islâmica, nos quais morreram centenas de civis.

Em junho, Donald Trump atacou instalações nucleares no Irão numa ofensiva que, segundo os iranianos, matou mais de mil pessoas, a maioria civis.

Teerão respondeu com um ataque a uma base americana no Qatar, que teve pouco impacto.

