Air France suspende voos para o Dubai e KLM para todo o Médio Oriente

Na sequência do aumento da tensão geopolítica na zona.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

A Air France anunciou esta sexta-feira que suspende "temporariamente" os seus voos para o Dubai, devido à situação geopolítica no Médio Oriente, assim como a KLM anunciou também que suspende várias ligações para a região.



Air France suspende voos para o Dubai AP

"Devido à situação atual no Médio Oriente, a companhia decidiu suspender temporariamente os seus voos para o Dubai", nos Emirados Árabes Unidos, explicou a Air France num comunicado enviado à agência AFP.

A companhia precisou que acompanha "permanentemente a evolução da situação geopolítica dos territórios servidos e sobrevoados pelos seus aviões".

A transportadora aérea francesa cancelou na sexta-feira dois voos Paris-Dubai, AF660 e AF658, e, como consequência, dois voos Dubai-Paris previstos para sábado nas duas aeronaves que deviam ter feito o voo de ida também foram cancelados.

A companhia holandesa KLM, por sua vez, suspendeu os voos para Telavive, Dubai, bem como para Damão e Riade, na Arábia Saudita, segundo informou, citada pelo meio de comunicação holandês NOS.

A KLM não justificou a decisão, mas precisou que foi tomada em acordo com as autoridades holandesas.

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou na segunda-feira a suspensão dos voos "de e para Teerão até 29 de março, inclusive".

Os Estados Unidos mantiveram a pressão sobre o Irão nos últimos dias, com o Presidente Donald Trump a afirmar na quinta-feira que uma "armada" naval americana estava a caminho do Golfo.

O Presidente norte-americano ameaçou várias vezes atacar o Irão em resposta à repressão do recente movimento de protesto no país, mas pareceu recuar nessa ameaça na semana passada, depois de garantir que Teerão tinha suspendido as execuções previstas de manifestantes.

O porta-aviões Abraham Lincoln, que se encontrava no mar da China Meridional, está atualmente a caminho do Golfo, de acordo com o Pentágono.