Hassan Rouhani , garante que o país irá reagir a qualquer ação dos EUA que considerem ser um "crime". Segundo a CNN , a reação do chefe de estado iraniano ao discurso do homólogo norte-americano, Donald Trump , foi feita durante uma reunião do seu gabinete.

O presidente do Irão,

"Se a América cometer um crime, não importa o quanto nos ameaçem, deve saber que vamos agir em conformidade como já demonstrámos", garantiu o presidente do Irão, acrescentando: "A partir de agora, se a América cometer outro crime, deve saber que vai receber uma reação forte".



Rouhani defendeu ainda que é urgente que os Estados Unidos parem de considerar que o Irão é responsável pelos problemas do mundo e responsável por ataques e problemas com elementos norte-americanos noutros países. "Se eles [EUA] descobrirem um problema em qualquer lugar do mundo, não digam que foi provocado pelo Irão", começou por dizer. "Se amanhã acontecer algo noutro país, os americanos vão dizer que é a ação das forças aliadas do Irão. Não temos nenhuma força aliada. Desde o início que [eles] entenderam tudo de forma errada. As pessoas da região estão conscientes, livres e agem por conta própria. Eles não estão sob nosso controlo ou ordem", assegurou.



Na conversa com o seu staff, citada pela estação norte-americana, não deixou de referir o general Qassem Soleimani, o comandante da força de elite Al-Quds morto num ataque dos EUA, destacando o seu papel na segurança da região mas também no resto do mundo. "Os norte-americanos devem saber que Soleimani teve um grande papel na Europa, no oeste e até na América. Se não fosse este herói do combate ao terrorismo, a Europa não estaria a salvo".



Foi exactamente o assassinato de Soleimani que levou a uma escalada de tensão entre os EUA e o Irão que está a deixar o mundo em suspenso. A tensão na região aumentou desde que o comandante da força de elite iraniana Al-Quds foi morto na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo presidente dos Estados Unidos. O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.



O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixaria de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas — Rússia, França, Reino Unido, China e EUA — mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.



Na terça-feira, Teerão anunciou ter 13 "cenários de vingança" possíveis para responder à morte do general Soleimani. A revelação foi feita pelo chefe do conselho da segurança nacional do Irão, Ali Shamkhani. "Mesmo que apenas o mais fraco desses cenários reúna consenso, a sua implementação pode ser um pesadelo histórico para os americanos", terá afirmado Ali Shamkhani.

"Desde 1979 temos tolerado o comportamento desestabilizador do Irão. Esses dias acabaram", assegurou, dizendo ainda que Teerão "parece estar a recuar". De fora, ficou o anúncio de uma resposta militar ao ataque iraniano.

