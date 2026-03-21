Irão: ONU pede contenção militar após ataque a complexo nuclear iraniano

"A AIEA foi informada pelo Irão que o complexo nuclear de Natanz foi atacado hoje. Não foi relatado qualquer aumento dos níveis de radiação fora do complexo. A AIEA está a investigar o caso", declarou a organização na rede social X.
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) reiterou o seu apelo à "contenção militar" após os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao complexo nuclear iraniano de Natanz.
Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia AtómicaEPA
"A AIEA foi informada pelo Irão que o complexo nuclear de Natanz foi atacado hoje. Não foi relatado qualquer aumento dos níveis de radiação fora do complexo. A AIEA está a investigar o caso", declarou a AIEA na rede social X.
A agência nuclear da ONU referiu ainda que "o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou o seu apelo à contenção militar para evitar qualquer risco de acidente nuclear".
Os Estados Unidos e Israel realizaram hoje ataques contra o complexo nuclear iraniano de Natanz, localizado no centro do país, afirmou, num comunicado, a Agência de Energia Atómica do Irão.
"Na sequência dos ataques criminosos perpetrados pelos Estados Unidos e pelo regime sionista usurpador contra o nosso país, o complexo de enriquecimento de Natanz foi alvo de ataques esta manhã", afirmou a organização iraniana, citada pela agência de notícias Tasnim.
A organização nuclear iraniana acrescentou ainda que "não foi reportada qualquer fuga de material radioativo" na área.
Natanz, o principal local de enriquecimento de urânio do Irão, foi atingido na primeira semana da guerra e vários edifícios pareciam ter ficado danificados, de acordo com imagens de satélite. A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) disse que "nenhuma consequência radiológica" decorreu deste ataque.
A instalação nuclear, localizada a quase 220 quilómetros a sudeste de Teerão, já tinha sido alvo de ataques aéreos israelitas e norte-americanos na guerra de 12 dias entre o Irão e Israel, em junho de 2025.
O ataque de hoje ocorre após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na sexta-feira que estava a considerar "diminuir" as operações militares no Médio Oriente, mesmo com os Estados Unidos a enviarem mais três navios de assalto anfíbio e cerca de 2.500 fuzileiros adicionais para a região.
Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.
The IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. No increase in off-site radiation levels reported. IAEA is looking into the report. IAEA Director General @rafaelmgrossi reiterates call for military restraint to avoid any risk of a nuclear… pic.twitter.com/jDCWYbOwao
— IAEA - International Atomic Energy Agency ?? (@iaeaorg) March 21, 2026
Irão: ONU pede contenção militar após ataque a complexo nuclear iraniano