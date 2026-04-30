Irão: Líderes de mais de 40 países europeus convidados para debater tensões mundiais na Arménia

Líderes de mais de 40 países da Europa foram convidados para debater as guerras da Ucrânia, Médio Oriente e assegurar estabilidade europeia, na oitava cimeira da Comunidade Política Europeia, marcada para segunda-feira na Arménia.



Os 27 países da União Europeia vão à reunião DR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não participará por motivos de agenda no encontro de alto nível que decorre na capital arménia, Erevan, e será antecedido por um jantar entre os líderes presentes no domingo à noite.

Sob o lema "Construir o futuro: unidade e estabilidade na Europa", foram convidados 48 chefes de Estado e de Governo europeus, incluindo dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), para "discussões substanciais sobre segurança e prosperidade europeias num ambiente informal", referiu um alto funcionário europeu falando na antevisão do encontro.

A agenda da reunião refere, por seu turno, que "numa altura de profundas transformações geopolíticas, os líderes irão debater formas de cooperar mais estreitamente e coordenar as suas ações para reforçar a resiliência democrática, promover a conectividade e reforçar a segurança económica e energética".

O Canadá, representado pelo primeiro-ministro, Mark Carney, participa como convidado especial, sendo a primeira vez que um país não europeu integra uma cimeira da Comunidade Política (CPE).

"A Europa e o Canadá são mais do que parceiros com a mesma visão - juntos estamos a construir uma aliança global para defender a paz, a prosperidade partilhada e o multilateralismo", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa mensagem a anunciar tal presença.

Outra novidade desta cimeira da CPE é o facto de se realizar pela primeira na região do Cáucaso, marcada por tensões históricas e conflitos territoriais, visando reconhecer o percurso geopolítico da Arménia e também assinalar os esforços de paz com o Azerbaijão relativamente a Nagorno-Karabakh, que tornou possível a reunião neste local, segundo fontes comunitárias.

O conflito em Nagorno-Karabakh, território entre a Arménia e o Azerbaijão, tem origem no período soviético, mas, após a guerra de 2020 e confrontos em 2023, Baku assumiu o controlo total, seguindo-se negociações mediadas pela União Europeia que dão agora sinais de redução das tensões, apesar de persistirem desafios relacionados com fronteiras e segurança.

A reunião será dominada pelo contexto internacional, dado que a UE quer manifestar o seu apoio contínuo à Ucrânia face à invasão russa e que o conflito no Médio Oriente continua a ter implicações energéticas.

"A segurança europeia é, portanto, um desafio de 360 graus", apontou uma fonte europeia.

Atualmente, dois dos principais focos de conflito global são a guerra na Ucrânia iniciada com a invasão pela Rússia em 2022 e a escalada de violência no Médio Oriente devido aos ataques de Israel e Estados Unidos iniciados no final de fevereiro passado ao Irão, mas também à ofensiva israelita no Líbano e na Palestina.

Quanto ao Cáucaso, a estratégia da UE passa por reforçar a sua influência através de apoio político, económico e institucional, tentando ao mesmo tempo reduzir a dependência destes países em relação à Rússia.

Esta aproximação deverá ser abordada na cimeira UE-Arménia que se realiza no dia seguinte, na terça-feira, em Erevan, sendo a primeira reunião de alto nível entre os dois blocos.

Outra questão que será abordada em ambas as ocasiões diz respeito à propaganda russa, quando a UE afirma observar "campanhas massivas de desinformação" relativas às eleições parlamentares na Arménia, marcadas para junho, tendo já sido destacada uma equipa híbrida de reação rápida para ajudar as autoridades arménias a preservar a integridade do sufrágio.

A cimeira da CPE, de segunda-feira, será composta por uma sessão plenária de abertura, mesas-redondas temáticas (sobre resiliência democrática e ameaças híbridas e sobre conectividade, segurança económica e transição verde) e por reuniões bilaterais e multilaterais.

A Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo e cooperação que junta países da UE e vários Estados vizinhos do continente, criada em 2022, em contexto de invasão russa da Ucrânia.

Surgiu para promover a concertação política em temas estratégicos, como segurança, estabilidade, energia e prosperidade económica, especialmente face a desafios geopolíticos crescentes.

Embora não seja uma organização com caráter vinculativo, funciona como um espaço de coordenação informal entre líderes europeus e parceiros, permitindo alinhar posições e reforçar a cooperação em questões de interesse comum para o continente.