Irão formaliza criação de organismo para gerir Estreito de Ormuz

A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico já tem uma conta oficial, através da qual irá fornecer "atualizações em tempo real sobre as operações" no estreito.
O Irão formalizou esta segunda-feira a criação de um novo organismo para a gestão do estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos que Teerão controla desde o início da guerra.
Estreito de Ormuz é controlado pelo Irão desde o início da guerraFoto AP/Fatima Shbair
A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA, na sigla em inglês) já tem uma conta oficial, através da qual irá fornecer "atualizações em tempo real sobre as operações" no estreito.
O anúncio foi partilhado nas redes sociais pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e pela Marinha da Guarda Revolucionária, noticiou a agência France-Presse (AFP).
O Irão bloqueou o estreito de Ormuz desde que sofreu uma ofensiva militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro.
Teerão respondeu também com ataques contra os países da região, numa guerra que causou já milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano.