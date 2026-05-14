Navio de bandeira indiana foi afundado em Ormuz após ter sido alvo de suposto ataque com drones

Embarcação com destino aos Emirados Árabes Unidos transportava gado. Autoridades omanitas resgataram toda a tripulação do navio após o incidente, que teve lugar durante esta semana.

Um navio com bandeira indiana afundou-se no estreito de Ormuz esta semana após ter sido alvo de um suposto ataque com drones perto da costa de Omã, segundo autoridades do país do Médio Oriente e uma empresa de dados marítimos, citados pelo Wall Street Journal.



Navios no estreito de Ormuz Khor Fakkan

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia afirmou que autoridades omanitas resgataram toda a tripulação do navio após o incidente, sem revelar quem estaria por detrás do mesmo. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao jornal norte-americano, por sua vez, que o navio transportava cabras no momento do ataque e referiram que as circunstâncias do naufrágio estavam ainda sob investigação.

A Windward, empresa de dados marítimos e que revelou que o navio indiano terá sido alvo de um ataque com drones, afirmou que a embarcação tinha desligado o seu rastreador no momento do incidente, uma prática associada à chamada “frota-fantasma” que transporta cargas ilícitas, mas que é agora cada vez mais utilizada por navios que tentam atravessar o estreito de Ormuz - ponto por onde passava cerca de 20% do petróleo e gás natural consumidos ao nível global antes do estalar da guerra entre Israel e Estados Unidos (EUA) contra o Irão a 28 de fevereiro - sem serem detetados.

A embarcação navegava de Berbera, na Somália, com destino ao Emirado de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, segundo o site de rastreamento de navios MarineTraffic.