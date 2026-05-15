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15 de maio de 2026 às 18:05

Trump diz que não pediu “favores” a Xi Jinping sobre o Irão

Donald Trump garantiu que não pediu “qualquer favor” ao presidente chinês Xi Jinping em relação ao conflito com o Irão, apesar das pressões internacionais para que Pequim ajude nas negociações e na crise no estreito de Ormuz.

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