"O Irão ligou": Trump fala em negociações depois do número de mortos nos protestos subir para 544

Os dois países têm trocado ameaças. Trump disse que se as forças de segurança iranianas matassem mais algum manifestante os EUA iriam responder. Já o Irão prometeu retaliar.

O presidente Donald Trump disse, no domingo, que o Irão propôs negociar com os Estados Unidos, depois de ambos os países terem trocado ameaças, e que a sua Administração está a tentar marcar uma reunião com o Teerão. As declarações surgem a propósito dos protestos que duram há duas semanas no Irão e que, segundo a agência de diretos humanos Human Rights Activists News Agency, já resultou em 544 mortos.

Apesar de Trump ter confirmado o planeamento de uma reunião, o presidente alertou que talvez tenha de agir primeiro. “A reunião está a ser organizada, mas talvez tenhamos que agir devido ao que está a acontecer. Mas a reunião está a ser organizada. O Irão ligou e querem negociar”, afirmou o presidente norte-americano em declarações aos jornalistas, a bordo do Air Force One.

O Irão, por sua vez, não confirmou esta informação. O porta-voz do Ministérios dos Negócios Estrangeiros do país, Esmail Baghaei, disse apenas esta segunda-feira que o canal de comunicação com os EUA permanece aberto.

Tanto o Irão como os Estados Unidos têm trocado ameaças. Trump disse que se as forças de segurança iranianas matassem mais algum manifestante, os norte-americanos iriam intervir. Enquanto isso, o Irão avisou que, caso isso acontecesse, as forças armadas norte-americanas e Israel seriam "alvos legítimos".

Os protestos no Irão começaram a 28 de dezembro devido ao aumento da inflação que conduziu a um aumento dos custos de vida. Desde então, que já morreram 544 pessoas, segundo a agência de notícias Human Rights Activists News Agency: 496 manifestantes e 48 membros das forças de segurança. A mesma agência informou ainda que mais de 10.600 pessoas foram detidas.

As consequências destes protestos têm, no entanto, sido difíceis de avaliar uma vez que o Irão está sem Internet há mais de 84 horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já afirmou, no entanto, que "a situação está sob controlo total", mas não apresentou provas que comprovem tal afirmação.