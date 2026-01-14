Sábado – Pense por si

Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas em liberdade condicional

Lusa 10:08
A coproprietária do bar La Constellation, na estância de esqui suíça Crans-Montana, onde morreram 40 pessoas num incêndio em 01 de janeiro, incluindo uma portuguesa, ficou esta quarta-feira em liberdade condicional, decidiu o tribunal do cantão de Valais.

Feridos em incêndio em bar de estância suíça levados para hospitais de países vizinhos
Feridos em incêndio em bar de estância suíça levados para hospitais de países vizinhos DR

Jéssica Moretti ficou sujeita a termo de identidade e residência, sem poder abandonar o país e com apresentações diárias às autoridades policiais, com apreensão do passaporte, além do pagamento de uma fiança, “a determinar posteriormente”, segundo comunicado judicial.

O marido e sócio, Jacques Moretti, ficou em prisão preventiva, decretada na segunda-feira, embora o tribunal tenha admitido a sua libertação sob fiança.

Na tragédia daquela localidade alpina, além das 40 vítimas mortais, na sua maioria menores de idade, outras 116 pessoas ficaram feridas, a grande maioria com queimaduras graves.

Segundo as investigações preliminares, o incêndio teve origem em artefactos pirotécnicos que incendiaram a espuma de isolamento acústico que cobria o teto, fazendo propagar as chamas por todas as instalações do local de divertimento noturno.

