Sábado – Pense por si

Mundo

Iranianos já podem telefonar para fora do país, mas internet segue bloqueda

Lusa 09:17
As mais lidas

A repressão das novas manifestações tem sido severa, e as autoridades restringiram o acesso à Internet em todo o país.

Vários cidadãos iranianos conseguiram esta terça-feira telefonar para o estrangeiro através dos respetivos telemóveis, mas as mensagens de várias plataformas e a Internet continuam bloqueadas há quatro dias por decisão das autoridades locais devido à contestação ao regime.

Iranianos já podem telefonar para fora do país, mas internet segue bloqueda
Iranianos já podem telefonar para fora do país, mas internet segue bloqueda AP

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou que o Irão quer negociar com Washington após a sua ameaça de atacar aquela república islâmica devido à repressão sobre os manifestantes, que, segundo ativistas, provocou pelo menos 646 mortos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, em entrevista à televisão Al Jazeera, disse que continuava em contacto com o enviado dos EUA, Steve Witkoff.

O diálogo “continuou antes e depois dos protestos e ainda está em andamento”, disse Araghchi, embora ressalvando que “as ideias e ameaças propostas por Washington contra o País são incompatíveis”.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a retórica pública do Irão diverge das mensagens privadas que o governo norte-americano recebeu de Teerão nos últimos dias.

“Acho que o presidente tem interesse em explorar essas mensagens”, disse Leavitt, acrescentando que Trump ”mostrou que não tem medo de recorrer a opções militares se e quando julgar necessário, e ninguém sabe disso melhor do que o Irão.”

Entretanto, manifestantes pró-governo tomaram as ruas na segunda-feira em apoio àquela teocracia, numa demonstração de força após dias de protestos que desafiaram diretamente o governo do líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos.

A televisão estatal iraniana transmitiu cânticos da multidão, com dezenas de milhares de pessoas, que gritavam “Morte à América!” e “Morte a Israel!”.

O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro, iniciada na capital por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a dezenas de cidades do país.

A taxa de inflação anual é superior a 42% e, durante o ano passado, o rial perdeu 69% do seu valor face ao dólar, num contexto em que a economia foi fortemente atingida pelas sanções dos Estados Unidos e da ONU devido ao programa nuclear de Teerão.

Após as concentrações pró-governamentais de segunda-feira, o líder supremo do Irão considerou que se tratou de “um aviso aos políticos norte-americanos para que parem com as manobras enganadoras".

Ali Khamenei acrescentou que estas “manifestações maciças e determinadas frustraram o plano de inimigos estrangeiros”, que seria executado por “mercenários iranianos".

Em junho passado, Israel e Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra instalações ligadas ao programa nuclear e de mísseis balísticos do Irão.

A repressão das novas manifestações tem sido severa, e as autoridades restringiram o acesso à Internet em todo o país.

Em resposta, o presidente norte-americano, Donald Trump, pretende o envio de satélites da empresa Starlink, do multimilionário Elon Musk, de forma a garantir que a população se mantenha ‘online’.

Artigos Relacionados
Tópicos Presidência da República Sanções económicas Televisão Morte Estados Unidos Donald Trump Ali Khamenei Abbas Araghchi Karoline Leavitt Washington D.C. Israel Teerão Steve Witkoff Organização das Nações Unidas Al Jazeera Starlink
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Iranianos já podem telefonar para fora do país, mas internet segue bloqueda