Irão sem Internet há 84 horas devido aos protestos

Marco Alves
Segundo a organização não-governamental de monitorização da cibersegurança, Netblocks.
O corte da Internet decidido na quinta-feira pelas autoridades iranianas, devido aos protestos contra o Governo, continua em vigor, disse esta segunda-feira a organização não-governamental (ONG) de monitorização da cibersegurança Netblocks.
Os dados mostram que o corte da Internet continua há 84 horas no Irão, escreveu a ONG na rede social X.
Na quinta-feira, as autoridades cortaram a Internet e o sinal de telemóveis em todo o país, na sequência de uma grande manifestação em Teerão e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam uma multidão em protesto.