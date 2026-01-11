Instituto Nobel diz que María Corina Machado não pode dar prémio da Paz a Trump

O comunicado surgiu depois de María Corina Machado ter afirmado que gostaria de entregar ou partilhar o prémio com Trump, que supervisionou a operação dos Estados Unidos para capturar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O Instituto Nobel da Noruega esclareceu hoje que María Corina Machado não pode doar o Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, como afirmou ser sua intenção, nem a qualquer outra pessoa.



María Corina Machado "em choque" por possível Prémio Nobel da Paz Jeampier Arguinzones/picture-alliance/dpa/AP Images

“Uma vez anunciado, o Prémio Nobel da Paz não pode ser revogado, transferido ou partilhado com terceiros”, afirmou o instituto num breve comunicado.

“A decisão é final e irrevogável”, acrescentou.

O comunicado surgiu depois de María Corina Machado ter afirmado que gostaria de entregar ou partilhar o prémio com Trump, que supervisionou a operação dos Estados Unidos para capturar o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que enfrenta acusações de tráfico de droga em Nova Iorque.

“Eu adoraria poder dizer-lhe pessoalmente que nós acreditamos — o povo venezuelano, porque este é um prémio do povo venezuelano — que queremos entregá-lo a ele e partilhá-lo com ele”, disse a líder da oposição venezuelana ao apresentador da Fox News, Sean Hannity, na segunda-feira.

“O que ele fez é histórico. É um enorme passo para uma transição democrática”, acrescentou.

María Corina Machado dedicou o prémio a Trump assim que foi anunciada como vencedora.

O presidente dos Estados Unidos fez campanha para ser distinguido com o Nobel da Paz desde que regressou à Casa Branca.

Na sexta-feira, disse que se vai encontrar com Maria Corina Machado na próxima semana e que seria "uma grande honra" se a dirigente oposicionista venezuelana lhe entregasse o Prémio Nobel da Paz.