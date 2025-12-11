Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 15:23

Maduro ridiculariza Nobel da Paz atribuído a María Corina Machado

Horas depois de María Corina Machado receber o Nobel da Paz à distância, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, saiu às ruas de Caracas para liderar uma marcha e atacar a opositora, acusando-a de manchar o prémio com “sangue e guerra”.

