Índia. Equipas de resgate preparam-se para perfurar topo do túnel de Uttarakhand

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Túnel desabou no passado domingo, 12 de novembro. No seu interior encontram-se 40 trabalhadores.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As equipas de resgate estão a preparar-se para perfurar o topo do túnel de Uttarakhand, na Índia, onde estão presos 40 trabalhadores. De acordo com o comandante Maj Naman Narula, que lidera as equipas de resgate, a máquina deverá estar pronta a ser utilizada já neste domingo, 19.







REUTERS/Saurabh Sharma

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Um local logo acima do túnel foi identificado e marcado. Um buraco será perfurado a partir daí", disse o oficial florestal, Baluni, citado pelo canal da BBC.Até ao momento já foram realizadas três tentativas para perfurar os escombros, mas todas falharam. As autoridades acreditam agora que se tudo correr como planeado, o resgate poderá levar mais quatro ou cinco dias. Até lá os trabalhadores recebem oxigénio e alimentos através de uma conduta de água que havia sido instalada para os trabalhos de construção.O facto de as operações de resgate já durarem há quase uma semana entretanto já levou ao aumento da tensão entre os familiares e as autoridades. "Já se passaram sete dias e meu irmão está preso lá", gritou um homem.Como resposta, as equipas de resgate dizem passar noites sem dormir para conseguirem chegar até aos trabalhadores. "Eu vou para o meu beliche à noite e choro também. Não posso chorar à tua frente, caso contrário perderás a esperança", disse este sábado um dos membros da equipa de resgate.Os especialistas, entretanto, já conseguiram avançar 24 metros, em uma semana, segundo a agência de notícias Associated Press, no entanto, ainda há muito trabalho pela frente.O túnel desabou no passado domingo, dia 12 de novembro. Um deslizamento de terras terá provocado posteriormente a queda de detritos pesados.