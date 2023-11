Índia. Trabalhadores presos em túnel deverão sair nas próximas horas

As equipas de resgate na Índia têm esperança de que esta quinta-feira, 23 conseguem abrir o túnel e chegar aos 41 homens que estão presos desde 12 de novembro. Durante a noite, fizeram vários progressos, tendo percorrido 45 metros da extensão estimada de 60 metros, até se depararem com uma obstrução metálica que exigiu seis horas para a sua remoção e acabou por atrasar o resgate.







"O nosso cálculo, a partir de agora, é cerca de 14 a 15 horas, a não ser que aconteça mais alguma coisa, e esperamos ser capazes de o fazer", referiu Klulbe, um dos socorristas, aos jornalistas no local. Não se esperam problemas maiores, uma vez que a estrutura não é de rocha dura, a não ser que se deparem com outro obstáculo metálico.Após a perfuração estar concluída, as autoridades planeiam enviar socorristas através do tubo de evacuação para poderem retirar os trabalhadores presos para um local seguro.Nesta terça-feira, 21, surgiram as primeiras imagens dos 41 homens que se encontram presos num túnel em Uttarakhand, o que mostra que se encontram num espaço confinado.O vídeo de 30 segundos, capturado por uma câmara de endoscopia médica após ter sido empurrada por uma nova conduta, mostra uma dezena de homens a comunicar com os socorristas que lhes pedem que confirmem as suas identidades um por um.Com esta nova conduta de 15 centímetros, os socorristas têm vindo a fornecer luz, oxigénio, comida, água e medicamentos. Foi-lhes também proporcionado um walkie-talkie de forma a comunicarem com as autoridades e socorristas.Antes desta terça-feira, os homens tinham apenas acesso a alimentos secos e água e oxigénio através de um tubo mais estreito. A primeira refeição quente em nove dias consistiu em arroz e lentilhas, um prato conhecido como Khichdi.Os trabalhadores ficaram presos após uma parte do túnel que estava a ser construído na região montanha dos Himalaias ter desabado a 200 metros da sua entrada.As equipas de salvamento já perfuraram cerca de 45 metros num total de 60 metros de extensão através de escombros caídos de forma a chegarem aos 41 trabalhadores encurralados desde dia 12 de novembro.O túnel de 4,5 quilómetros, que se situa na rota de peregrinação Char Dham, é um dos grandes projetos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que tem como objetivo conectar os quatro locais de peregrinação hindu mais importantes.As autoridades não revelaram o que causou o desmoronamento do túnel, mas a região é propensa a deslizamentos de terra, terramotos e inundações. Por essa razão, a perfuração tinha sido suspensa dias antes após um problema com uma das máquinas e o receio de uma nova derrocada, tendo sido retomada no dia 12.