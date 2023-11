Índia. Trabalhadores presos no túnel de Uttarakhand podem sair a qualquer momento

As equipas de resgate concluíram esta terça-feira, 28, os trabalhos de perfuração de um túnel a norte da Índia, onde estão atualmente presos 41 trabalhadores. A operação de salvamento deverá ser concluída em breve, garantiu aos jornalistas o ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.







Engenheiros militares e mineiros encontram-se neste momento a cinco metros dos trabalhadores. Ao que parece irão ser retirados do túnel um de cada vez, em macas com rodas, e através de um tubo de aço com 90 centímetros de largura.Dezenas de ambulâncias e especialistas da equipa médica aguardam a sua retirada, no exterior do túnel. O Centro Comunitário de Saúde Chinyalisaur entretanto já tem tudo a postos para receber os 41 trabalhadores. "Os trabalhadores resgatados serão trazidos para aqui apenas se não puderem ser atendidos no hospital distrital de Uttarkashi", disse Narinder Kumar, professor da faculdade de medicina do All India Institute of Medical Sciences.Os familiares também já se encontram no local. Felizes e ansiosos esperam poder voltar a ver novamente os seus entes queridos."Estamos felizes por eles serem resgatados em breve. Nós vamos recebe-los de uma forma agradável. Dissemos-lhes que a equipa de resgate chegariam até eles em breve", disse um dos familiares citados pelo jornal The Times of India Apesar de se encontrarem isolados desde 12 de novembro, os trabalhadores encontram-se de boa saúde e vários socorristas têm conseguido fornecer luz, oxigénio, comida, água e medicamentos através de uma conduta com 15 centímetros.