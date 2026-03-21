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Incêndio em fábrica automóvel na Coreia do Sul faz pelo menos 11 mortos

Lusa 08:28
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Três pessoas estão desaparecidas.

Onze pessoas morreram num incêndio numa fábrica de peças para a indústria automóvel na Coreia do Sul, e três estão desaparecidas, anunciaram este sábado as autoridades sul-coreanas.

Morreram 11 pessoas neste incêndio na Coreira do Sul
Morreram 11 pessoas neste incêndio na Coreira do Sul AP

O incêndio, cuja causa ainda é desconhecida, ocorreu na sexta-feira por volta das 13:00 (04:00 TMG) na cidade de Daejeon (centro).

"De acordo com as nossas informações, há 11 mortos e 25 feridos graves", declarou à AFP um responsável do departamento do Ministério do Interior encarregado de incêndios e outras catástrofes.

"Sabemos também que 34 pessoas ficaram feridas, mas que o seu estado não é grave, e que três pessoas continuam desaparecidas", acrescentou.

No total, 170 trabalhadores encontravam-se na fábrica no momento em que o incêndio deflagrou, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Os bombeiros não conseguiram entrar imediatamente no interior do edifício devido ao risco de desabamento, explicou a agência.

Para além disso, a fábrica continha 200 quilogramas de sódio, uma substância que pode ser explosiva em caso de manuseamento incorreto.

O Presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ordenou a mobilização de todos os meios disponíveis, humanos e materiais, para as operações de salvamento, segundo o seu gabinete.

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