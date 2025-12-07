Incêndio em discoteca na Índia causa 25 mortos: há turistas entre as vítimas

Já havia sido emitida uma ordem de demolição do espaço, que não foi efetuada pelos dirigentes. Foi aberto um inquérito para se apurarem as causas do sucedido.

Subiu para 25 o número de mortos na sequência de um incêndio que deflagrou numa discoteca em Goa, na Índia, no sábado. E segundo a imprensa internacional, há turistas entre as vítimas. Os números foram confirmados pelo governardor local, que já referiu ter sido aberto um inquérito para se apurarem as causas do sucedido. A maioria das vítimas corresponde a funcionários da cozinha do estabelecimento, apontam as autoridades citadas pela Associated Press, que revelam que o estabelecimento não tinha licença de construção e que, por isso, já havia sido emitida uma ordem de demolição.



Incêndio em discoteca de Goa faz 25 mortos e levanta questões sobre licenças e segurança

A ordem terá sido, no entanto, revogada pelos dirigentes da discoteca, sendo que o inquérito em vigor também visa apurar os respetivos regulamentos de segurança do estabelecimento.

Segundo fontes da polícia citadas pela imprensa indiana, o fogo deflagrou num bar de praia pelas 00h00 de domingo locais (cerca das 18h30 de sábado em Portugal Continental). Pensa-se que as chamas terão tido origem numa explosão de uma botija de gás.

Testemunhas relatam cerca de 100 a 150 pessoas presentes na pista de dança na altura em que o incêndio deflagrou. "Várias pessoas correram para o andar de baixo, em direção à cozinha, onde ficaram presas junto aos funcionários", refere uma testemunha em entrevista ao jornal local The Times of India. Os relatos referem ainda que "o fogo se alastrou de forma rápida" devido aos elementos decorativos na sala.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, reagiu ao sucedido através das redes sociais, classificando o incêndio como algo "profundamente triste". "Os meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam os seus entes queridos. Que os feridos recuperem o mais rápido possível. Conversei com o governador de Goa, o Dr. Pramod Sawant, sobre a situação. O governo estadual está a prestar toda a assistência possível aos afetados", pode ler-se numa publicação feita na rede social X.

Video captures moment when fire broke out inside Goa nightclub



A viral video from Goa's night club shows a belly dancer performing. However, moments after the ceiling catches fire, the performance stops.



The DJ removes his equipment and stops the music. Someone from the… pic.twitter.com/liLDvDnhyC — The Indian Express (@IndianExpress) December 7, 2025