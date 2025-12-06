Sábado – Pense por si

Mundo

Opositor venezuelano Alfredo Díaz, antigo governador de Nueva Esparta, morreu na prisão

Lusa 06 de dezembro de 2025 às 21:13
As mais lidas

Segundo o Fórum Penal, a Venezuela tem 887 pessoas presas por motivos políticos, 770 homens e 117 mulheres, dos quais 713 são civis e 174 militares, incluindo quatro adolescentes.

O Foro Penal, organização não governamental (ONG) que documenta detenções de presos políticos na Venezuela, anunciou este sábado a morte na prisão, sob custódia do Estado, de mais um opositor político, o ex-governador do estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

Alfredo Díaz, opositor venezuelano e ex-governador de Nueva Esparta, morreu na prisão
Alfredo Díaz, opositor venezuelano e ex-governador de Nueva Esparta, morreu na prisão AP

A denúncia foi feita através das redes sociais, numa mensagem em que o Foro Penal (FP) anuncia a morte de Alfredo Díaz, encarcerado há mais de um ano e em isolamento, recordando que “17 presos políticos morreram na Venezuela, desde 2014”.

“Alfredo Díaz, ex-governador de Nueva Esparta, outro preso político que morre nas prisões venezuelanas. Estava preso há um ano, em isolamento. Só permitiram uma visita da sua filha. Tinha 55 anos. É revoltante! O Estado é responsável pela saúde das pessoas sob sua custódia”, denuncia o presidente do FP, Alfredo Romero, na rede social X.

Na mesma rede, o vice-presidente do FP, Gonzalo Himiob, adiantou que os familiares de Díaz já foram informados da morte do político e estão a caminho de Caracas, precisando que a vítima estava presa em El Helicoide, um conhecido cárcere do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN, serviços de informações).

“De acordo com o Protocolo de Minnesota (2016), trata-se de uma morte potencialmente ilícita que deve ser investigada de forma objetiva e imparcial”, sublinha Gonzalo Himiob, na sua mensagem.

A ONG Encontro, Justiça e Perdão (EJP), por seu lado, lamentou, também na X, a morte de Alfredo Díaz, precisando que na sexta-feira sofreu um ataque cardíaco.

“Alfredo esteve isolado e incomunicado por mais de um ano. Durante todo esse tempo, os funcionários responsáveis pela sua custódia negaram-lhe qualquer contacto com os seus familiares, alegando ordens superiores (…). A sua detenção arbitrária ocorreu em novembro de 2024, foi acusado, sem provas, de incitação ao ódio e terrorismo; acusações frequentemente utilizadas nos tribunais para justificar penas máximas contra dissidentes e vozes da oposição”, denuncia a EJP.

A EJP diz ainda acompanhar a mulher e familiares de Díaz na exigência de uma investigação independente, séria e transparente que esclareça os factos que conduziram à morte do opositor político e identifique os responsáveis por ação ou omissão, durante o seu encarceramento.

“A morte de Alfredo lembra-nos, mais uma vez, a urgência de pôr fim à repressão, libertar todos os presos políticos e garantir o pleno respeito pelos direitos humanos na Venezuela. Convocamos o país e a comunidade internacional a condenar este facto que enlutou mais uma família venezuelana e que se soma às lamentáveis e repudiáveis consequências do mais atroz ataque das forças de segurança do Estado contra uma população desamparada e empobrecida, cujo único anseio continua a ser um país democrático onde a paz seja expressão da verdade, da liberdade, da justiça e do desenvolvimento económico”, afirma ainda a EJP.

O partido opositor Vontade Popular declarou que “este não é um caso isolado”, mas sim “a consequência direta de um sistema que persegue, encarcera e destrói vidas para se manter no poder”.

“Alfredo Díaz morreu sem liberdade, sem justiça e sem garantias mínimas, numa prisão onde o regime decide quem vive e quem morre”, denunciou na X aquele partido da oposição.

Também a Plataforma Unitária Democrática (PUD), que reúne os principais partidos da oposição venezuelana, lamentou a morte de Alfredo Díaz, referindo-se à sua detenção como “um sequestro”.

Nas redes sociais locais, vários políticos venezuelanos acusam o Estado venezuelano de ter negado a assistência médica que a vítima tinha solicitado, durante meses.

Na plataforma Instagram, Leynys Malavé, mulher de Alfredo Diáz, questiona o Estado venezuelano sobre a morte do marido.

“Exijo uma resposta sobre o que aconteceu com o meu marido. Mataram-no?”, interroga.

Segundo o Fórum Penal, a Venezuela tem 887 pessoas presas por motivos políticos, 770 homens e 117 mulheres, dos quais 713 são civis e 174 militares, incluindo quatro adolescentes.

Segundo a organização, entre os presos contam-se 85 cidadãos estrangeiros.

O Foro Penal desconhece o paradeiro de 60 presos políticos.

Artigos Relacionados
Tópicos Morte Crime lei e justiça Política Prisão Alfredo Díaz Nueva Esparta Venezuela Foro Penal Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional Vontade Popular
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Opositor venezuelano Alfredo Díaz, antigo governador de Nueva Esparta, morreu na prisão