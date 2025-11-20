Sábado – Pense por si

Mundo

Incêndio atinge pavilhão na COP30

Luana Augusto
Luana Augusto 17:26
As mais lidas

Fogo obrigou à retirada de pessoas. Segundo o governador, não há feridos a registar.

Um incêndio atingiu esta quinta-feira (20) um dos pavilhões da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que este ano decorre em Belém, no Brasil. Segundo o G1, as chamas deflagraram na área do "Pavilhão dos Países" - um espaço onde se reúnem negociadores e ministros. Segundo o governador Helder Barbalho, não há feridos a registar.

A carregar o vídeo ...
Incêndio atinge pavilhão na COP30

Os primeiros relatos foram registados pouco depois das 14h locais (17h de Lisboa), de acordo com o G1Segundo o Metropoles, as pessoas que estavam no local tiveram de ser retiradas, estando agora as autoridades competentes no local.

A origem do fogo ainda não foi determinada, no entanto, segundo o governador Helder Barbalho, as equipas estão a trabalhar em duas hipóteses: uma falha num gerador ou um curto-circuito. Como consequência, o sistema elétrico do local foi desligado. 

A ONU aguarda agora uma autorização para retomar as atividades no local.

Em atualização

Tópicos Incêndios G1 Brasil Belém
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Incêndio atinge pavilhão na COP30