Incêndio atinge pavilhão na COP30

Fogo obrigou à retirada de pessoas. Segundo o governador, não há feridos a registar.

Um incêndio atingiu esta quinta-feira (20) um dos pavilhões da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que este ano decorre em Belém, no Brasil. Segundo o G1, as chamas deflagraram na área do "Pavilhão dos Países" - um espaço onde se reúnem negociadores e ministros. Segundo o governador Helder Barbalho, não há feridos a registar.

Os primeiros relatos foram registados pouco depois das 14h locais (17h de Lisboa), de acordo com o G1. Segundo o Metropoles, as pessoas que estavam no local tiveram de ser retiradas, estando agora as autoridades competentes no local.

Urgente! Grande incêndio ocorre agora na BlueZone em Belém. O espaço recebe os negociadores dos países participantes da COP-30. Informações preliminares indicam que o fogo começou com curto-circuito e os bombeiros já chegaram ao local para controlar a situação.#Belém #COP30 pic.twitter.com/sWsCMPT0eC — BELÉM HOJE (@BelemHoje) November 20, 2025

A origem do fogo ainda não foi determinada, no entanto, segundo o governador Helder Barbalho, as equipas estão a trabalhar em duas hipóteses: uma falha num gerador ou um curto-circuito. Como consequência, o sistema elétrico do local foi desligado.

A ONU aguarda agora uma autorização para retomar as atividades no local.

Em atualização