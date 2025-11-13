Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 14:36

Vozes de comunidades indígenas e ambientalistas ouvidas na Cimeira dos Povos

No contexto da COP30 em Belém, no Brasil, a Cimeira dos Povos arrancou, esta quarta-feira, na Universidade Federal do Pará, reunindo ativistas, ambientalistas e comunidades indígenas de todo o mundo para dar voz a quem diz não ser ouvido nas conferências formais sobre o clima.

