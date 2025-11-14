Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 17:44

Protesto indígena bloqueia entrada da COP30

Grupos indígenas interditaram a entrada da conferência climática da ONU, que decorre até dia 21 de novembro em Belém, no Brasil. Os manifestantes exigem respostas urgentes por parte da comunidade internacional sobre desflorestação, direitos territoriais e justiça climática.

