12 de novembro de 2025 às 13:56

Manifestantes entram em confronto com segurança na COP30

Um grupo de manifestantes, incluindo muitos indígenas, invadiram o recinto onde decorre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que decorre em Belém, no estado do Pará, Brasil. Com gritos de ordem a exigir a proteção das florestas, acabaram por ser travados pelos seguranças, já no interior do edifício.

