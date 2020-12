Os impostos de Hunter Biden, filho do presidente eleito dos EUA Joe Biden, estão a ser investigados pelo gabinete do procurador-geral dos EUA. O anúncio foi feito por Hunter, num comunicado: "Eu levo este assunto muito a sério mas tenho confiança de que uma revisão profissional e objetiva destes assuntos vai demonstrar que tratei dos meus assuntos de forma legal e apropriada, até com ajuda de assessores tributários profissionais."Hunter Biden revelou ter sabido da investigação esta terça-feira, depois de os procuradores terem informado o seu advogado. Porém, desde 2018 que está a ser investigado.A equipa de transição de Biden também emitiu um comunicado esta quarta-feira, a dizer que Biden "tem muito orgulho do filho, que lutou contra desafios difíceis, incluindo os malvados ataques pessoais dos últimos meses, só para sair deles mais forte".O canal de televisão norte-americano CNN detalha que os investigadores estão a analisar se Hunter Biden e os seus associados violaram as leis tributárias e de lavagem de dinheiro em acordos com países estrangeiros, principalmente com a China.Durante a campanha eleitoral, Trump e os republicanos questionaram os potenciais conflitos de interesse entre a posição de Hunter Biden no conselho de administração da energética ucraniana Burisma quando Joe Biden era vice-presidente de Obama.Trump foi destituído pela Câmara dos Representantes, mas absolvido pelo Senado em fevereiro sob as acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso, devido aos seus esforços para colocar a Ucrânia a investigar Joe Biden. O ainda presidente dos EUA também pediu à China para investigar o envolvimento de Hunter Biden num fundo que angaria capital chinês, acusando-o de usar a sua influência para assegurar o apoio financeiro da China nos seus investimentos.Porém, Trump nunca apresentou provas e Hunter Biden nega quaisquer irregularidades.Joe Biden venceu as eleições presidenciais de 3 de novembro. Apesar de Donald Trump ter avançado com vários processos para invalidar os resultados, nenhum conseguiu sucesso.