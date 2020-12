Um pequeno gambá-pigmeu foi encontrado pela primeira vez na ilha de Kangaroo desde os incêndios florestais que devastaram a Austrália o ano passado. A organização-não governamental Kangaroo Island Land for Wildlife partilhou imagens do animal mais pequeno da sua espécie.



Devido aos incêndios, que destruíram a maioria dos seus habitats, os especialistas temiam que a espécie não tivesse sobrevivido.



Ao Guardian, um ecologista da organização explicou que a descoberta foi significante. "O incêndio destruiu cerca de 88% dos habitats desta espécie, por isso não estávamos seguros do impacto dos fogos", disse.



Além deste animal, a organização não-governamental encontrou outros animais que sobreviveram aos incêndios, como um gambá da mesma espécie - mas não tão pequeno.





