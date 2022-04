Ursula von der Leyen visita Bucha: "o inimaginável aconteceu aqui"

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

REUTERS/Valentyn Ogirenko

A Rússia continua a negar ter atacado civis e classificou as alegações de que os soldados russos executaram civis em Bucha durante a sua ocupação da cidade uma "falsificação monstruosa" que tem como objetivo denegrir o exército de Moscovo.Ursula von der Leyen usou um colete à prova de bala para visitar a cidade e quando falou aos jornalistas afirmou que a União Europeia (UE) fará tudo para apoiar a Ucrânia a tomar as "medidas necessárias" para garantir a adesão à União."O impensável aconteceu aqui. Vimos a face cruel do exército de Putin. Vimos a imprudência e a frieza com que eles ocuparam a cidade. O mundo inteiro está de luto com o povo de Bucha, que está a defender a fronteira da Europa, a humanidade, a democracia, estamos com eles nesta importante guerra", referiu Ursula von der Leyen aos jornalistas.A viagem da presidente da Comissão Europeia a Kiev tem como objetivo oferecer a Zelensky apoio moral e financeiro. A presidente foi de Bruxelas a Kiev de comboio para transmitir a mensagem de que "haverá o caminho da EU" para a Ucrânia.Aproveitou ainda para deixar uma mensagem de apoio à Ucrânia para que "emerja da guerra como um país democrático".