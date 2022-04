Rússia nega ataques a civis em Bucha. Imagens são "mais uma provocação"

Imagens de civis mortos nas cidades dos arredores de Kiev vieram a público, agora que as forças russas deixaram estas localidades. Macron e outras responsáveis internacionais pedem investigação a eventuais crimes de guerra. Ucrânia aponta o dedo às forças russas.

A Rússia negou, este domingo, as acusações ucranianas de que centenas de civis foram mortos na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev. O ministro da Defesa russo referiu, em comunicado, que as filmagens e fotografias que mostram civis mortos pelas ruas são "mais uma provocação". O governante adiantou ainda que as forças russas deixaram a cidade a 30 de março.