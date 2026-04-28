Iate de luxo ligado a oligarca russo amigo de Putin cruzou o Estreito de Ormuz

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O superiate Nord, ligado ao milionário russo Alexei Mordashov, atravessou o Estreito de Ormuz no passado sábado, dia 25, apesar do bloqueio.



Superiate "Nord" navega no mar após cruzar o Estreito de Ormuz Axel Heimken/picture-alliance/dpa/AP Imag

Alexei Mordashov é um empresário aliado de Putin é um dos alvos das sanções europeias e norte-americanas impostas após a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mordashov tem um património líquido estimado em cerca de 37 mil milhões de euros e é considerado o cidadão russo mais rico do Mundo, segundo a revista Forbes.

Apesar de Mordashov não aparecer oficialmente como proprietário do navio, dados de navegação e registos corporativos russos de 2025 indicam que o superiate foi registado em 2022 em nome de uma empresa russa que pertence à sua mulher.

O luxuoso barco viajou entre o Dubai e Muscat, em Omã, durante o fim de semana, tornando-se uma das únicas embarcações privadas a transitar pelo estreito nos últimos meses. No entanto, não é claro se obteve, our não, autorização do Irão para fazer a travessia.

O navio de bandeira alemã foi construído pelo Lürssen, tem 142 metros de comprimento (465 pés) e encontra-se avaliado em 500 milhões de dólares (428 milhões de euros). A embarcação tem capacidade para um máximo de 36 hóspedes e vinte suítes.

O superiate tem uma piscina de 25 metros e no convés inferior conta com um espaço dedicado a desportos aquáticos e mergulho, além de um ginásio, spa e sauna. Existe ainda um espaço que serve de garagem para embarcações auxiliares de até 15 metros, incluindo espaço para um submarino e um Veículo Subaquático Operado Remotamente e dois heliportos.

O Irão manteve conversas de alto nível com a Rússia esta semana para fortalecer as suas relações, numa altura em que o impasse nas negociações com os Estados Unidos para a reabertura do estreito continua. Aproximadamente um quinto do fornecimento global do petróleo e gás natural liquefeito passam por este ponto do globo.

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