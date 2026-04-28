Homem leva corpo da irmã a banco na Índia para levantar o seu dinheiro

O incidente ocorreu depois de o banco ter exigido a certidão de óbito da irmã de Munda, documento necessário para processar o levantamento legalmente.

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Um homem de uma comunidade tribal no estado de Odisha, no leste da Índia, levou os restos mortais da sua irmã a uma agência bancária para levantar as suas poupanças, depois de o banco se ter recusado a conceder-lhe acesso aos fundos.



Homem alegou que não tinha a certidão de óbito AP

"Fui ao banco várias vezes e as pessoas disseram-me para trazer a titular da conta para levantar o dinheiro depositado em nome dela. Mesmo dizendo que estava morta, não me ouviram e insistiram para que a trouxesse ao banco. Cavei a campa e retirei o seu esqueleto como prova da sua morte", contou Jeetu Munda aos meios de comunicação social.

O incidente ocorreu depois de o banco ter exigido a certidão de óbito da irmã de Munda, documento necessário para processar o levantamento legalmente.

Quando os funcionários se recusaram a processar o levantamento sem a certidão, Munda, que o banco alegou estar embriagado, colocou os restos mortais da irmã em frente à agência para comprovar a sua morte.

Segundo o comunicado de imprensa divulgado hoje pelo Indian Overseas Bank, o principal do banco rural do país, a intenção da instituição era proteger os fundos na conta desta mulher que pertencia a uma comunidade tribal pobre, sublinhando que "não houve nenhum caso de assédio".

Após notícias dos meios de comunicação social sugerindo que o próprio banco teria exigido que Munda trouxesse os restos mortais da sua irmã, o banco negou categoricamente ter solicitado a sua presença física e afirmou que o conflito surgiu de um mal-entendido sobre os protocolos formais.

Quando o homem chegou com o corpo, os funcionários da agência chamaram a polícia local para lidar com a situação, afirmou o banco. Depois de falar com as autoridades, Munda voltou a enterrar a irmã.

"A polícia convenceu-o da situação e pediu-lhe que fosse buscar a certidão de óbito. Ele é inocente e não compreendeu que precisava de entregar a certidão de óbito ao banco para recuperar o dinheiro que a sua irmã tinha depositado", relatou o inspetor-chefe Kiran Prasad Sahu, da esquadra de Patna.

Segundo a polícia, a irmã de Munda faleceu há dois meses e tinha aproximadamente 19.300 rupias indianas (cerca de 170 euros) na sua conta bancária. O homem, que as autoridades dizem ser analfabeto, está a receber auxílio da polícia com a documentação necessária para obter a certidão de óbito que lhe permitirá recuperar o dinheiro da sua família.

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