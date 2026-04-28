Emirados Árabes Unidos abandonam OPEP já na próxima sexta-feira

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) decidiram abandonar o cartel de países produtores de petróleo com efeitos já a 1 de maio.

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Os Emirados Árabes Unidos (EAU) decidiram abandonar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) após integrar o cartel durante seis décadas, indicando que pretende um "realinhamento estratégico" na sequência da guerra no Irão, avança esta terça-feira a agência noticiosa estatal WAM.



Cenário de exploração petrolífera com receios de tensão no Médio Oriente AP

A saída do cartel deverá ser efetivada já na próxima sexta-feira, 1 de maio, e permitirá ao país responder às mudanças na procura, com o objetivo de aumentar de forma gradual a oferta de crude, acrescenta a WAM.

A decisão refere a "evolução de políticas do setor para aumentar a flexibilidade na resposta à dinâmica do mercado, ao mesmo tempo que continuará a contribuir para a estabilidade do mercado de forma ponderada e responsável".

A saída da OPEP tem por base o "interesse nacional" e um "compromisso para contribuir de forma efetiva" para responder às prementes necessidades do mercado.