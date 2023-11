Hungria proíbe menores na World Press Photo devido a conteúdo LGBT

A Hungria proibiu os jovens menores de 18 anos de visitarem a exposição de fotografias World Press Photo, em Budapeste, devido à prevalência de conteúdo LGBT. As novas regras já foram publicadas no site do Museu Nacional, e a venda de bilhetes restrita.







REUTERS/Bernadett Szabo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Com base na iniciativa do Mi Hazank [partido de extrema-direita], os jovens com menos de 18 anos não podem visitar a exposição do Museu Nacional, pois viola a lei de proteção da criança", afirmou o próprio partido, à agência de notícias local MTI.A presença de um conjunto de cinco fotografias, da jornalista filipina Hannah Reyes Morales, levou a que fosse iniciado um inquérito governamental. O fim da venda de bilhetes a jovens começou assim a ser posto em prática no passado sábado, após o partido Mi Hazank (Nossa Pátria) ter apresentado uma queixa ao Ministério da Cultura. Agora, mesmo que haja uma autorização por parte dos pais, os menores de idade estão proibidos de visitarem a exposição.Esta não é a primeira vez que o governo limita vendas, devido à presença de conteúdo LGBT. Em 2021, o atual governo do primeiro-ministro Viktor Orbán já havia proibido a "exibição e promoção da homossexualidade" em livros e filmes. Na altura foi até criada uma legislação que obrigava a que as obras fossem embaladas em plástico, para que os jovens não tivessem acesso a este conteúdo. E o quebrar desta regra levou até a que vários livreiros fossem multados.O governo húngaro - cristão e conversador - defende que este tipo de medidas visa proteger as crianças. Mas as restrições são amplamente criticadas tanto pelas organizações defensoras de direitos humanos, como pela União Europeia.