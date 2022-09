Hungria obriga mulheres que queiram abortar a ouvir batimento cardíaco do feto

A partir de 15 de setembro, na Hungria, as mulheres que queiram fazer um aborto terão que "ouvir os batimentos cardíacos fetais" antes de terem acesso ao procedimento médico. A nova regra surge com um decreto do governo de Viktor Orbán, de extrema-direita. O Ministério do Interior alega que "quase dois terços dos húngaros associam o início da vida de uma criança ao primeiro batimento cardíaco".