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Hungria anuncia paragem sem precedentes de central nuclear devido a seca e calor

Lusa 08:10
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Situada a cerca de cem quilómetros a sul de Budapeste, a central de Paks fornece cerca de 40% da produção anual de eletricidade do país.

O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, anunciou este domingo a paragem da única central nuclear do seu país, uma "situação inédita em 44 anos", devido aos níveis de água demasiado baixos no Danúbio.

Central nuclear de Paks, Hungria
Central nuclear de Paks, Hungria Daniel Kiss/AP

"Devido à nova descida do nível das águas do Danúbio, uma das duas últimas unidades de produção da central nuclear de Paks será desativada à 01:30 da manhã" de domingo (23:30 TMG de sábado), escreveu Magyar na rede social X pouco antes da paragem programada.

"A produção da central cairá assim para apenas 240 megawatts", acrescentou o chefe do Governo, precisando que a central "será completamente paralisada pela primeira vez em 44 anos".

Situada a cerca de cem quilómetros a sul de Budapeste, a central de Paks fornece cerca de 40% da produção anual de eletricidade do país.

Na sexta-feira, o operador da central, cujos quatro reatores construídos com tecnologia da era soviética são arrefecidos por água bombeada do Danúbio, tinha alertado que a descida do nível do rio poderia obrigar a central a ser completamente desativada em meados da próxima semana.

O Governo húngaro tinha, no entanto, avisado que a operação poderia ocorrer já este fim de semana.

Devido à prolongada escassez de precipitação e ao calor extremo que assola a Europa desde a primavera, as águas do Danúbio atingiram, em alguns pontos, níveis historicamente baixos.

A situação corre o risco de agravar-se devido a temperaturas entre os 40°C e os 42°C previstas para os próximos dias no país da Europa Central.

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