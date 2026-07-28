Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

CONTRATOS. OS NEGÓCIOS SOBRE OS EXAMES

Os negócios sobre os exames e os 2 milhões pagos pelo Estado à Deloitte

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Governo diz que escolheu a consultora para resolver a crise, mas esconde valores. O Estado contratou empresa há três meses para reformar o setor.

No dia 21 de julho, em plena audição parlamentar, o presidente do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQa), Luís Pereira dos Santos, dava explicações para os problemas com o processo de digitalização e classificação eletrónica dos exames nacionais: “Os erros vinham da nossa plataforma, que demoraram a ser recuperados. Para isso, contratámos uma empresa especializada neste tipo de problemas informáticos, era a nossa obrigação. Não podíamos ter deixado de tomar todas as medidas para que este processo chegasse ao fim.”

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Deloitte Ministério da Educação e Ciência Fernando Alexandre
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Os negócios sobre os exames e os 2 milhões pagos pelo Estado à Deloitte